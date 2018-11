POL-KLE: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Goch (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 14.11.18, 13:00 Uhr bis Samstag, 17.11.18, 15:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gartenstraße in Goch ein. Zuvor waren sie auf den Balkon geklettert, schlugen dann die Glasscheibe der Balkontür ein und gelangten anschließend in die Wohnung. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zur Beute und Schadenshöhe könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02823 1080.

