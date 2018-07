Kalkar (ots) - Am 27. Juni 2018 gegen 9.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrer eines hellblauen VW Golf auf der Straße Zum Wisseler See in Richtung Appeldorner Straße. An der Kreuzung Waysche Straße bog er nach links ab, obwohl er nach rechts geblinkt hatte. Hinter dem Golf fuhr ein 76-jähriger Mann aus Bedburg-Hau in einem silberfarbenen Toyota Auris. Als er an dem Golf vorbeifahren wollte, kam es zum Unfall. Der Toyota wurde an der rechten Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell