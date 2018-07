Rees (ots) - Am Dienstag (3. Juli 2018) gegen 11.40 Uhr bemerkten zwei Zeugen einen Brandgeruch aus einem alten Betriebsgebäude an der Straße Am Stadtgarten. Unbekannte Personen hatten in dem Obergeschoss der Ruine Müll angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Zeugen hatten gegen 10.40 Uhr zwei Jugendliche gesehen, die von dem Gebäude über einen Fußweg wegrannten.

Die beiden Jugendlichen waren 14 bis 17 Jahre alt, hatten dunkle Haare und trugen beide einen Rucksack. Einer von ihnen war schlank, der andere hatte eine kräftige Figur.

Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

