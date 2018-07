Kleve-Warbeyen (ots) - Am Sonntag (1. Juli 2018) gegen 19.15 Uhr wurde der Polizei eine Unfallflucht an der Straße Alte Mühle gemeldet. Dort hatte ein unbekannter Fahrer etwa vier Meter Hecke und Zaun beschädigt. Der Schaden ist vermutlich entstanden, als ein größeres Fahrzeug an der Hecke vorbeifuhr. Gegen 12.00 Uhr hatte am Sonntag ein Mähdrescher an der Hecke kurz gestoppt und war dann weitergefahren. Möglicherweise hat der Fahrer den Unfall verursacht.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell