Weeze (ots) - Am Dienstag (3. Juli 2018) gegen 14.20 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann aus Kevelaer mit einem Leichtkraftrad der Marke Hyosung auf der Uedemer Straße in Richtung Weeze. Hinter ihm fuhr eine 19-jährige Frau aus Kalkar in einem Toyota Yaris und dahinter eine 24-jährige Frau aus Weeze in einem Opel Corsa. Der Motorradfahrer bremste ab, weil ein Schwertransporter entgegenkam. Die 24-Jährige fuhr auf den Toyota auf, der dann das Motorrad touchierte. Sie verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden 19-Jährigen blieben unverletzt. Der Opel und der Toyota waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell