Goch (ots) - Am Mittwoch (4. Juli 2018) gegen 3 Uhr brach ein 29-jähriger Mann aus Issum auf dem Ostring in Goch in ein Einfamilienhaus ein. Der 29-Jährige trat oder schlug die Scheibe eines Küchenfensters ein und kletterte in das Gebäude. Dabei erlitt er eine schwere Schnittverletzung am Bein. Ein 45-jähriger Hausbewohner wurde durch den Lärm geweckt. Im Flur zur Küche traf er auf den Einbrecher. Der 29-Jährige griff den Bewohner sofort an, schlug ihn zu Boden und trat ihn. Anschließend flüchtete der 29-Jährige ohne Beute durch die Haustür. Ein Zeuge traf, etwa 300 Meter vom Tatort entfernt, auf der Straße Hunsberg auf den stark am Bein blutenden Einbrecher und verständigte einen Rettungswagen. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Hausbewohner erlitt eine Kopfverletzung und wurde zur Beobachtung im Krankenhaus aufgenommen. Vermutlich stand der Einbrecher unter Drogeneinfluss. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

