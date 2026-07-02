Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall in Höxter-Ottbergen - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Höxter (ots)

Am Mittwoch, 1. Juli, kam es auf der B64 in Höxter-Ottbergen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Mann aus Lauenförde lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Ein Unfallaufnahmeteam unterstützte bei der Unfallaufnahme. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 16.20 Uhr ein 43-jähriger Mann mit einem Lkw samt Auflieger die B64 von Brakel in Fahrtrichtung Höxter. In der Ortschaft Ottbergen befand sich vor dem Lkw ein 64-jähriger Fahrradfahrer aus Lauenförde. Etwa 200 Meter vor der Unterführung beabsichtigte der Lkw-Fahrer, den Radfahrer zu überholen. Während des Überholvorgangs stürzte der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache. In der Folge kam es zu einem Kontakt mit dem Auflieger des Lkw. Der 64-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sowohl das Fahrrad als auch der Lkw samt Auflieger sichergestellt. Ein Unfallaufnahmeteam aus Bielefeld unterstützte die Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell