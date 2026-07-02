Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw kommt von Straße ab - Fahrerin schwer Verletzt

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Warburg (ots)

Am Mittwoch, 1. Juli, ereignete sich auf der L552 bei Warburg-Dössel ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt. Gegen 12.30 Uhr befuhr die Frau aus Borgentreich mit einem Opel Corsa die L552 von der B241 kommend in Richtung Dössel. In einer Linkskurve kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die 82-Jährige konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.500 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Paderborn hinzugezogen./rek

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