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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Kind - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Montag, 30. Juni, ereignete sich auf der Brenkhäuser Straße in Höxter ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kind. Gegen 18.55 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Brenkhäuser Straße aus der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 64. Auf Höhe einer Verkehrsinsel lief nach bisherigen Erkenntnissen plötzlich ein Kind von rechts auf die Fahrbahn. Der Fahrradfahrer konnte nach ersten Angaben nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Sowohl der 28-Jährige als auch der Junge stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nach Angaben des Radfahrers nicht erforderlich. Das Kind entfernte sich anschließend gemeinsam mit seiner Mutter fußläufig vom Unfallort. Die Polizei Höxter bittet nun Zeugen sowie die Mutter des beteiligten Kindes, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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