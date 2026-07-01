POL-HX: Verkehrsunfall auf Landstraße - Zwei Personen verletzt
Beverungen (ots)
Am Dienstag, 30. Juni, ereignete sich auf der Landstraße 838 bei Beverungen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 10.35 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Höxter mit einem Fiat Scudo die L838 von Jakobsberg kommend in Fahrtrichtung B241. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Lkw wurde von einem 46-jährigen Mann aus Beverungen geführt. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Der 46-Jährige wurde ambulant ärztlich behandelt. Der 19-jährige Höxteraner erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro./rek
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