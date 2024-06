Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Beverungen (ots)

In Beverungen-Dalhausen ereignete sich ein Verkehrsunfall. Am Sonntag, 16. Juni, fuhr eine 20-Jährige aus Borgentreich mit ihrem Polo die Obere Hauptstraße in Richtung Borgholz. Auf dem Beifahrersitz saß eine 20-Jährige, ebenfalls aus Borgentreich. Nach jetzigem Ermittlungsstands gab es gegen 23 Uhr einen technischen Defekt am Polo, sodass die junge Fahrerin den Pkw abbremsen musste. Ein dahinterfahrender 46-jähriger Borgentreicher konnte seinen Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision. Während der Unfallaufnahme klagten die beiden jungen Frauen über leichte Schmerzen. Eine medizinische Betreuung vor Ort wurde abgelehnt. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. Nun hat das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter die Ermittlungen aufgenommen./rek

