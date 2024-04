Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugenaufruf nach Fahrzeugbrand

37671 Höxter (ots)

Die Polizei Höxter bittet nach einem erneuten Fahrzeugbrand in Höxter-Lüchtringen um Hinweise von Zeugen. Nachdem in der jüngsten Vergangenheit in Lüchtringen bereits mehrere Fahrzeuge in Brand geraten waren, wurde am frühen Mittwochmorgen, 17.04.2024, gegen 00:50 Uhr, ein brennender Citroen Jumper in der Karlstraße gemeldet. Durch das Feuer brannte das Fahrzeug komplett aus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Da die Brandursache noch nicht geklärt ist, haben Brander-mittler der Polizei Höxter ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271-9620) bittet Zeugen und sonstige Hinweisgeber sich zu melden. /He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell