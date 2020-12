Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auf glatter Straße in die Leitplanken geschleudert

WarburgWarburg (ots)

Eisglätte und nicht angepasste Geschwindigkeit: Diese unheilvolle Kombination wurde offenbar einem 31-Jährigen zum Verhängnis, der in der Nacht zu Dienstag, 1. Dezember, auf der L 828 zwischen Bonenburg und Scherfede verunglückte.

Der aus dem Kreis Paderborn stammende Fahrer war mit seinem Audi A4 aus Richtung Willebadessen kommend in Fahrtrichtung Diemelstadt-Rhoden unterwegs, als er gegen 3 Uhr auf der Talbrücke auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Er touchierte zunächst die rechte Leitplanke, drehte sich dann über die Gegenfahrbahn und schlug mit seiner rechten Fahrzeugseite in die Leitplanke der Gegenfahrbahn ein. Sein Fahrzeug kam mit der Fahrzeugfront in Richtung Bonenburg zum Stehen.

Der 31-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Versorgung wieder verlassen konnte. Der Audi wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Die Polizei im Kreis Höxter appelliert an die Verkehrsteilnehmer, sich zum Winteranfang auf die jahreszeitlichen Herausforderungen im Straßenverkehr einzustellen. Eiskälte, plötzlicher Nebel, starker Wind, Regen und Glatteis wechseln sich ab. Wer jetzt mit dem Auto unterwegs ist, muss mit spiegelglatten Straßen rechnen und seinen Fahrstil den Wetter- und Fahrbahnbedingungen anpassen. Das Lenkverhalten des Fahrzeuges ändert sich, und der Bremsweg wird deutlich länger.

Daher sollte man möglichst langsam fahren und einen größeren Sicherheitsabstand zum vorrausfahrenden Fahrzeug einhalten. Allgemein heißt es vor allem: Fuß vom Gas! Lieber langsam und sicher, als gar nicht ans Ziel kommen. Auch auf geräumten Straßen kann sich immer wieder eine neue Eisschicht bilden. Dies gilt insbesondere auf Brücken, an Waldrändern und in der Nähe von Gewässern. Verspätungen müssen im winterlichen Straßenverkehr mit einkalkuliert werden. Daher sollte man frühzeitig starten. /nig

