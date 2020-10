Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Biotonne in Hembsen brennt

Brakel (ots)

Ein weiteres Mal hat in Brakel-Hembsen eine Mülltonne gebrannt. Ein bislang unbekannter Täter setzte am Donnerstag, 22. Oktober, zwischen 2.25 und 2.55 Uhr eine auf dem Bürgersteig an der Kirchstraße stehende Biotonne in Brand. Eine Zeugin hatte die in Flammen stehende Biotonne bemerkt, Anwohner und die Feuerwehr verständigt, welche das Feuer umgehend löschen konnte.

An gleicher Stelle hatte bereits am 19. Oktober eine Wertstoff-Tonne gebrannt, auch am 5. März hatte es hier einen ähnlichen Mülltonnen-Brand gegeben. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

