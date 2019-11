Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Angebliche Anrufe von der Polizei

Höxter (ots)

Am heutigen Samstag, 02.11.2019, haben sich seit ca. 11.15 Uhr mehrfach Anwohner aus Höxter bei der Polizei gemeldet. Sie geben an, dass sie einen Anruf, angeblich von der Polizei, erhalten haben. Darin werden sie wegen einer Gefahrenlage aufgefordert, im Haus zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei in Höxter weist darauf hin, dass sie heute keine derartigen Anrufe getätigt hat. Sie würde in einer Gefahrenlage auch nicht Privatpersonen direkt anrufen, sondern über Lautsprecherdurchsagen informieren. Es besteht derzeit auch keine Gefahrenlage in oder um Höxter. /Te.

