Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mountainbike entwendet

37688 Beverungen (ots)

Am Montagabend, 19.09.2019, ist in der Straße Unter den Selskämpen ein hochwertiges Mountainbike entwendet worden. Das Fahrrad wurde gegen 21:00 Uhr, an einem Zaun vor einem Wohnhaus angeschlossen. Gegen 22:00 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Es handelt sich um ein gelbes, 26 Zoll, Mountainbike der Marke Univega, Typ RAM AM-1, mit einem 30-Gang SRAM-Schaltwerk. Hinweise zu Tatverdächtigen und zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

