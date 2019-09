Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vorfahrt missachtet - ein Leichtverletzter

34414 Warburg (ots)

Im Einmündungsbereich der Elisabethstraße zur B7 hat sich am Mittwoch, 04.09.2019, gegen 08:35 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann leichte Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 43-jährige Warburgerin die Elisabethstraße in Rimbeck und beabsichtigte auf die Bundesstraße 7 in Richtung Ossendorf aufzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 28-jährigen Mannes aus Warburg, der die B7 mit seinem BMW befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet. /he

