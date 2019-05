Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alte Möbel neben Straße entsorgt

37671 Höxter (ots)

Zwei Sofas, ein Sessel und Verpackungsmüll sind zwischen Montag, 20.05.2019, 21:00 Uhr und Dienstag, 21.05.2019, 17:00 Uhr, unerlaubterweise an der Fürstenberger Straße entsorgt worden. Durch die Polizei wurde eine Anzeige gefertigt. Der Bauhof der Stadt Höxter sorgte anschließend für die Entsorgung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Höxter (05271 - 9620) zu melden. /he

