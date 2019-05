Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher in Gesamtschule

33014 Bad Driburg (ots)

Zwischen Freitag, 17.05.2019, 16:45 Uhr und Montag, 20.05.2019, 07:15 Uhr, ist in die Gesamtschule in Bad Driburg im Elsternweg eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zum Gebäude und entwendeten aus der Mensa einen Tablet-PC und brachen einen Spind auf. Weiter wurde versucht die Tür eines auf dem Schulgelände befindlichen Bauwagens aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von 500 Euro. Die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253 - 98700, bittet um Hinweise von Zeugen./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell