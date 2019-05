Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zigarettenautomat aufgebrochen

33034 Brakel (ots)

In der Klöckerstraße ist zwischen Dienstag, 21.05.2019, 20:30 Uhr und Mittwoch, 22.05.2019, 05:45 Uhr, ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Das Gerät ist gegenüber eines Kioskes aufgestellt. Der Schaden am Gerät beträgt rund 2000 Euro. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, bittet um Hinweise. /he

