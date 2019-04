Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand eines Holzlagers

Warburg (ots)

In Warburg-Hohenwepel kam es am Samstag, 27.04.2019, gegen 07.25 Uhr, zu einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb. In einer Zwischenwand mit Dämmung und Elektroverkabelung in einer Produktionshalle für Pellets unmittelbar an der Northeimer Straße entstand durch ein Feuer starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Warburg rückte zur Brandbekämpfung aus. Nachdem der Brand schnell unter Kontrolle war, mussten noch umfangreiche Arbeiten durchgeführt werden. Dazu musste die Northeimer Straße für mehrere Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei nahm noch am Samstag die Ermittlungen zur Brandursache auf. /Te.

