Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Marienmünster - Bredenborn (ots)

Am Freitag, 29.03.2018 gegen 16.14 h befuhr ein 59jähriger Kradfahrer die L 755 von Nieheim in Richtung Bredenborn. Eine 53jährige PKW Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die L 755 in entgegengesetzter Richtung. Unmittelbar nach der Abzweigung Rtg. Holzhausen beabsichtigte sie eine vor ihr fahrende Sattelzugmaschine in einer langgezogenen Rechtskurve zu überholen, dieser Sattelzug wurde von einem 60jährigen gelenkt. Als sich die PKW Fahrerin während des Überholvorgangs auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs befand, bemerkte sie das herannahende Motorrad und begann unmittelbar das Überholmanöver abzubrechen. Trotz des Einleitens eines Bremsmanövers und dem Lenken nach rechts, kam es zur Frontalkollision mit dem Kradfahrer. Dabei wurde der Kradfahrer schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber dem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb. Die PKW Fahrerin erlitt einen Schock und wurde dem Krankenhaus Höxter zugeführt, was sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000,- Euro. Da an dem Krad Betriebsstoffe ausliefen, wurde die untere Wasserbehörde verständigt und ließ eine Erdschicht durch die Feuerwehr abtragen. Die L 755 musste für den Verkehr bis 18.50 h gesperrt werden. /Wo.

