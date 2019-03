Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Minister Reul besucht die Kreispolizeibehörde Höxter





Höxter (ots)

Innenminister Herbert Reul hat am Donnerstag, 28. März, die Kreispolizeibehörde in Höxter besucht. Fast zwei Stunden nahm er sich Zeit, mit den Beamten zu sprechen und die Behörde persönlich kennenzulernen. Begrüßt wurde er von Behördenleiter Landrat Friedhelm Spieker und dem Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Christian Brenski. Der NRW-Landesminister hielt sich in Höxter nicht mit langen Ansprachen auf, viel mehr wollte er im persönlichen Dialog mit Polizistinnen und Polizisten aus dem Wachdienst hören, wie ihre Erfahrungen im Berufsalltag sind und an welchen Stellen vielleicht der Schuh drückt. So entwickelten sich zunächst mit Beamten des Wachdienstes und später in größerer Runde mit den Führungskräften der Kreispolizeibehörde lebendige und sachliche Gespräche mit einer großen Bandbreite an Themen. Von der persönlichen Ausstattung der Polizei über die zukünftigen neuen Streifenwagen, die Personalsituation bis hin zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf spannte sich der Bogen der angesprochenen Themen. Landrat Friedhelm Spieker nutzte die Gelegenheit, dem Minister den Kreis Höxter vorzustellen. Neben den landschaftlichen Vorzügen wurde auch die hohe Zahl der Wildunfälle hervorgehoben. Spieker ging ebenso auf die geringe Kriminalitätsrate im Kreis Höxter ein, die deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt, und auf die hohe Aufklärungsquote der Höxteraner Polizei, die wiederum weit besser ist als der Landesschnitt. Spieker: "Wir werben daher gerne mit dem Slogan: ,Kreis Höxter - die sichere Landregion'". Minister Reul zeigte sich angenehm beeindruckt über das positive Klima in der Kreispolizeibehörde und nahm einige konkrete Anregungen für Verbesserungen im Arbeitsalltag der Polizei mit nach Düsseldorf. /nig

