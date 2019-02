Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn, Fahrerin schwer verletzt

Beverungen (ots)

Auf glatter Fahrbahn kam es am Samstag, 16.02.2019, gegen 10.20 Uhr, auf der B83 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 68-Jährige aus Beverungen-Herstelle verletzte sich dabei schwer. Die Frau war mit ihrem Fiat Punto auf der Bundesstraße von Herstelle Richtung Beverungen unterwegs und ließ sich von der Fahrbahnglätte überraschen. Sie kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, der Fiat drehte sich um die eigene Achse und wurde in den Straßengraben geschleudert. Dort blieb das Auto in einer Hecke eingeklemmt auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte von anderen Verkehrsteilnehmern aus ihrem Fiat befreit werden. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.300 Euro. Nach den Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Strecke zunächst vom Winterdienst gestreut werden, bevor sie nach ca. zwei Stunden wieder frei gegeben werden konnte. /Te.

