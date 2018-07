POL-HX: Wohnungseinbruch in Brakel

33034 Brakel (ots) - In einer Wohnung in der Ringstraße in Brakel hat sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 5. Juli und Samstag, 7. Juli ein Einbruch ereignet. Der oder die Täter brachen die Wohnungstür im zweiten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses auf und drangen in die Wohnung ein. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Höxter Tel. 05271/9620 entgegen.

