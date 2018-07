Bad Driburg (ots) - Ein 17 jähriger Radfahrer aus Bad Driburg befuhr den Lindenweg in Richtung Sulburgring. Da er einen Moment unaufmerksam war, stieß er mit seinem Fahrrad gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen an einer Hand zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. An dem blauen VW Polo entstand ein Schaden von 550 Eur.

