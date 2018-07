POL-HX: Motorradfahrer übersehen: 21-Jähriger schwer verletzt!

1 weiterer Medieninhalt

Höxter (ots) - Am frühen Sonntagabend, gegen 18.45 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 46 zwischen Höxter und Lüchtringen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die 83-jährige Fahrerin eines VW Polo wollte von Lüchtringen kommend nach links in Richtung Corvey abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr der entgegenkommende 21-jährige Motorradfahrer die K 46 in Richtung Lüchtringen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der junge Zweiradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Spezialklinik gebracht werden musste. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. /QR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell