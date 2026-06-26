Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer geflüchtet

Schmallenberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 17:20 Uhr kam es in der Oststraße in Schmallenberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Ein 7-jähriger Junge und seine Mutter befuhren jeweils mit ihrem Fahrrad die Oststraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Die Mutter befuhr die Straße und der 7-jährige Junge den parallel verlaufenden Gehweg. Zeitgleich fuhr ein zunächst unbekannter Mann mit seinem Motorroller von einer Grundstückseinfahrt an, um auf die Oststraße zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es hierbei zu einem Zusammenstoß mit dem Jungen gekommen sein. Der Mann soll den Jungen daraufhin nach dem Gesundheitszustand gefragt und sich daraufhin von der Örtlichkeit entfernt haben. Der 7-jährige Junge wurde leicht verletzt. Im Rahmen anschließender Ermittlungen konnte der flüchtige Fahrer des Motorrollers angetroffen werden. Es handelt sich um einen 67-jährigen Mann aus Schmallenberg. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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