Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jugendliche mit Teleskopschlagstock bedroht

Bestwig / Meschede (ots)

Am Freitag trafen am Bahnhof in Bestwig gegen 17:00 Uhr mehrere Jugendliche aufeinander, wobei ein 13jähriger Junge aus Bestwig einen Teleskopschlagstock mitführte. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden ein 15jähriger Jugendlicher aus Meschede und eine 14jährige Jugendliche aus Bestwig mit dem Stock angegangen und provoziert. Beide blieben unverletzt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Der 13-Jährige war zwischenzeitlich in den Zug Richtung Meschede gestiegen und konnte am Bahnhof an der Le-Puy-Straße durch Beamte der Wache Meschede in Empfang genommen werden. Der Teleskopschlagstock wurde sichergestellt und die Erziehungsberechtigten über den Vorfall informiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell