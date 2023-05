POL-HSK: Mehrere Autos beschädigt

Winterberg (ots) - In der Nacht von Freitag, 23:30 Uhr auf Samstag, 04:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in Niedersfeld ein Pkw entwendet. Der rote Opel Corsa mit dem Kennzeichen HSK-EI 96 war zur Tatzeit in einer Hofeinfahrt auf der Ruhrstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

