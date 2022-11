Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann angefahren von Auto angefahren -Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg

Am Dienstag gegen 18:00 Uhr wurde auf der Bahnhofstraße ein 68-jähriger Mann beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren. Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Mannes gegenüber dem Parkplatz des Ärztehauses. Der Mann wollte über die Straße zur Bushaltestelle Richtung Wormbach gehen. Als er auf der Mitte der Fahrbahn war, kam vom Parkplatz des Ärztehauses ein Pkw und bog nach links Richtung Gleidorf ab. Das Auto erfasste den Mann und er stürzte zu Boden. Der Fahrer des Autos hielt an und erkundigte sich nach dem Fußgänger. Mein vereinbarte sich, dass alles in Ordnung wäre. Am Abend verspürte der Mann Schmerzen und es stellte sich heraus, dass er bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell