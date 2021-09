Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Winterberg, B236 "Im Mühlengrund" (ots)

Am Donnerstag, den 10.09.2021 gegen 16.17 Uhr befährt ein Lkw (40 Tonner) mit Auflieger die B236 von Winterberg kommend in Fahrtrichtung Züschen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät der Auflieger des Lkw ins Schleudern und kollidiert mit einem entgegen kommenden Pkw. Der 57 jährige Pkw Fahrer aus Winterberg erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme keine Lebensgefahr. Der 48 Jährige Lkw Fahrer wurde durch Schockeinwirkung leicht verletzt. Die B236 war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 18.15 Uhr voll gesperrt. 11/9 Stra

