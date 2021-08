Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Olsberg/Arnsberg/Schmallenberg (ots)

Olsberg:

In der Hüttenstraße drangen unbekannte Täter zwischen dem 11. Juni und dem 04. August in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Arnsberg:

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde versucht ein Schaufenster eines Geschäftes in der Heinrich-Lübke-Straße eingeschlagen. Die Scheibe hielt stand. Die unbekannten Täter flüchteten vom Tatort. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Schmallenberg:

Unbekannte Täter versuchten in der Straße Hünegraben zwei Türen einer Firma aufzuhebeln. Sie scheiterten. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 30. Juli und dem 04. August. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell