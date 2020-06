Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalismus in Kapelle

Olsberg (ots)

Am Wochenende wurde die Hambergkapelle in Antfeld von unbekannten Vandalen aufgesucht. Die Täter warfen sämtliche Bänke um und beschädigten die Dekoration des Altars. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 15.40 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

