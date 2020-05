Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Arnsberg (ots)

Am Samstagabend gegen 19:57 Uhr kam es auf der B229 bei Breitenbruch zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 24-jährige Mann aus Iserlohn war mit seinem Motorrad aus Breitenbruch kommend in Richtung Arnsberg unterwegs. Anfangs eine langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte zu Boden und rutschte nach rechts von der Fahrbahn in die angrenzende Waldfläche. Das Motorrad riss dabei den Pfosten eines am Fahrbahnrand aufgestellten Verkehrszeichens aus der Verankerung. Der Fahrer verletzte sich bei dem Sturz nur leicht. Er wurde zur Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. (Mo.)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell