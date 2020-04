Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradunfall mit Drogen und Alkohol

Arnsberg (ots)

Eine 35-jährige Fahrradfahrerin kollidiert bei der Vorbeifahrt mit einem Pkw. Die Frau stürzt und kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Da sie unter Drogen- und Alkoholeinfluss steht, wird ihr eine Blutprobe entnommen. Am Sonntag fuhr die Fahrradfahrerin um 19.20 Uhr auf der Straße "Zu den Gärten". Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie rechts an einem fahrenden Auto vorbei. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und kollidierte seitlich mit dem Auto. Anschließend stürzte sie. Der Rettungsdienst brachte die Arnsbergerin ins Krankenhaus. Da die Frau angab am Tag Drogen und Alkohol konsumiert zu haben, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell