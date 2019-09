Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pärchen nach Diebstahl gesucht

Winterberg (ots)

Nach einem Diebstahl am Donnerstag in einem Bekleidungsgeschäft "Am Waltenberg" sucht die Polizei nach einem verdächtigen Pärchen. Gegen 15 Uhr wurden aus der Handtasche einer 82-jährigen Frau das Bargeld sowie die Bankkarte und der Ausweis gestohlen. Eine auffällig korpulente Frau mit einem hochgebundenen Dutt hatte sich der Seniorin unauffällig in den Weg gestellt. Ein Mann nutzte diesen Moment vermutlich für den Diebstahl. Eine genaue Beschreibung des Paares liegt nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

