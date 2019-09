Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Medebach: Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch durch ein Fenster in ein Wirtshaus auf der Referinghauser Straße ein. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen und einen Dartautomaten auf. Hieraus entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag. Unerkannt flüchteten die Einbrecher vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

