POL-WHV: Versuchter Einbruch in Schortens - Verglasung eingeschlagen - Zeugen gesucht

Schortens. Am Dienstag, 09.07.2019, kam es in der Zeit zwischen 09.00 und 16.40 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Middelsfähr an der Arnoldsdorfer Straße.

Mithilfe eines unbekannten Gegenstands wurde eine Verglasung zu einem Wintergarten zerschlagen, um in das Innere eindringen zu können. Es blieb beim Versuch, so dass nach jetzigem Stand kein Eindringen in das Haus stattgefunden hat.

Gegen 13.15 Uhr hatte eine Zeugin das Klirren einer Scheibe im Nahbereich gehört, jedoch leider nicht die Polizei verständigt. Die Anzeige wurde am Abend erstattet, die Wahrscheinlichkeit liegt aufgrund der Meldung über das Klirren nah, dass die Tat gegen Mittag stattgefunden hat.

Zeugen, die ergänzende Angaben oder Beobachtungen zu verdächtigen Umständen im angegebenen Zeitraum machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

