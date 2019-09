Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Spritdiebe auf Baustelle

Olsberg (ots)

Auf der Baustelle an der neuen Autobahnauffahrt an der Bundesstraße 480 schlugen am Wochenende bislang unbekannte Spritdiebe zu. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen brachen die Täter zunächst die Tanks eines Radlagers und eines Kettenbaggers auf. Anschließend zapften sie etwa 350 Liter Kraftstoff ab. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell