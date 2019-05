Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung auf Schulgelände

Sundern (ots)

Am Wochenende verursachten unbekannte Vandalen einen vierstelligen Sachschaden auf dem Schulgelände der Hauptschule an der Berliner Straße. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen kletterten die Täter auf ein Vordach. Hier beschädigten sie mehrere Fensterscheiben und einen Blitzableiter. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell