POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 10.04.2019.

Mobiltelefon gestohlen.

Goslar. Am Dienstagabend, zwischen 20.25 und 20.45 Uhr, entwendeten offenbar bislang unbekannte Täter das goldfarbene Mobiltelefon Huawei P Smart einer 23-jährigen Goslarerin, das sie während eines Spaziergangs mit ihrem Hund im Bereich Wehrdamm mit sich geführt oder verloren hatte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertfünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Stromverteilerkasten beschädigt.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 00.00 und 10.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter durch Tritte einen in der Alten Heerstraße aufgestellten Stromverteilerkasten. Dabei wurden Teile der Außenverkleidung abgerissen, es entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auto zerkratzt.

Goslar. In der Zeit von Montagabend, 21.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 08.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den am Fahrbahnrand der Wislicenusstraße ordnungsgemäß abgestellten VW Golf mit HVL-Kennzeichen, indem sie den Lack der beiden Türen auf der Beifahrerseite sowie den hinteren rechten Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

