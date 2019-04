Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 08.04.2019

Goslar (ots)

Versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Bäckereifachgeschäft Bereits in der Zeit vom 03.04.2019, 19.00 Uhr, bis 04.04.2019, 05.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Bäckereifachgeschäft in Seesen in der Bornhäuser Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde augenscheinlich nichts entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. (bür)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am 07.04.2019, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Fürstenau mit seinem PKW die Straße Zum Papenbusch in Ildehausen in Richtung B 248. Zur gleichen Zeit fuhr eine 23-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW die B 248 von Northeim kommend in Richtung Seesen. Im Kreuzungsbereich missachtete der 63-Jährige die Vorfahrt der 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Die 23-Jährige und eine Beifahrerin des 63-Jährigen wurden leicht verletzt. (bür)

