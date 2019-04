Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 06.04.2019 bis 07.04.2019

Goslar (ots)

- Vermisstenfall mit umfangreichen Suchmaßnahmen.

Am Samstag, dem 06.04.2019, um 19:20 Uhr wurde der Polizei Bad Harzburg mitgeteilt, dass eine 88-jährige Seniorin aus dem Goslarer Ortsteil Vienenburg vermisst wird. Letztmalig wurde die an Demenz erkrankte Seniorin um 16:30 Uhr gesehen. Mit umfangreichen Suchmaßnahmen wurde am Abend am westlichen Ortsrand begonnen.

Da sich hier mehrere Kiesteiche und die Oker anschließen, wurde mittels eines Polizeihubschraubers, sogenannter Personenspürhunde und unter Einsatz der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der entsprechende Bereich abgesucht. Auf Grund der Dunkelheit und dem unwegsamen Gelände wurde die Suche in den Nachtstunden eingestellt und bei Tageslicht fortgesetzt.

Am Morgen, gegen 10:50 Uhr, konnte die Seniorin dann durch Angehörige der Feuerwehr in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe des Okerufers aufgefunden und an den Rettungsdienst übergeben werden. Dank des unermüdlichen und professionellen Einsatzes der ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte die Seniorin unterkühlt der ärztlichen Versorgung zugeführt werden.

i.A. Frischemeier, POK

