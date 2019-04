POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 08.04.2019

Polizeiinspektion Goslar

Kellerraum aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrparteienwohnhaus in der Herbartstraße ein, begaben sich in das Kellergeschoss und öffneten hier anschließend gewaltsam die Tür eines Abstellraums. Ob etwas entwendet wurde, steht zur Zeit nicht fest. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Gaststätte.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 18.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 08.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in die Gaststätte des Lochtumer Sportheims in der Straße Am Sportplatz ein und entwendeten einen Zigarettenautomaten sowie ein Fernsehgerät, aus einem angrenzenden Holzschuppen zudem einen 5l-Benzinkanister. Anschließend flüchteten die Täter offenbar mit einem Fahrzeug durch die Feldmark. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sttraße Am Sportplatz bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auto zerkratzt.

Goslar. Am Samstagnachmittag, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den im Parkhaus eines SB-Warenhauses in der Gutenbergstraße ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Renault Kadjar mit GS-Kennzeichen, indem sie den Lack der Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Garagentor beschmiert.

Altenau. In der Zeit von Freitagabend, 20.00 Uhr, bis Sonntagmittag, 13.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter das Tor einer auf einem Grundstück in der Straße Auf dem Glockenberg befindlichen Garage mit ca. 50 cm breiten Streifen in schwarzer und roter Farbe. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs.

Langelsheim. Am Sonntagnachmittag, gegen 18.15 Uhr, wurde eine 51-jährige Langelsheimerin mit ihrem Fahrzeug im Zehntkamp kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, der anschließend durchgeführte Test einen Wert von 1,98 Promille. Der Langelsheimerin musste sich daraufhin in der Dienststelle einer Blutprobenentnahme durch einen Arzt unterziehen, die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

