Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom Sonntag, den 07.04.2019

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Goslar (OT Hahnenklee). In der Zeit vom Freitag, den 05.04.2019 auf Samstag, den 06.04.2019, zwischen 16:00 bis 10:15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der Talstation der Seilbahn in Hahnenklee ein Verkehrsunfall, bei dem der geparkte weiße Pkw Ford des Geschädigten im hinteren Fahrzeugbereich beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen.

Sachbeschädigung an Kfz

Clausthal-Zellerfeld. Am 06.04.2019, zwischen 02:00 bis 12:00 Uhr, wurde in der Straße Zellbach in Clausthal-Zellerfeld die Heckscheibe eines dort geparkten schwarzen Pkw Ford mittels eines unbekannten Gegenstand eingeschlagen.

Sachbeschädigung an Kfz

Clausthal-Zellerfeld. Am Samstag, den 06.04.2019, vermutlich zwischen 09:00 bis 12:00 Uhr, wurden in der Straße Am Waldseebad zwei Pkw beschädigt. Der rote Pkw Hyundai und der blaue Pkw Mercedes-Benz waren auf dem Grundstück des Geschädigten abgestellt und wiesen beide im Bereich der jeweils rechten Fahrzeugseite erhebliche Beschädigungen durch horizontale Lackkratzer auf. Der verursachte Schaden wird bei beiden Fahrzeugen auf jeweils ca. 1000 Euro geschätzt.

Diebstahl von Fahrzeugteilen an Pkw

Clausthal-Zellerfeld (OT Buntenbock). Am Samstag, den 06.04.2019, in der Zeit zwischen 17:05 bis 18:25 Uhr, parkte der Geschädigte seinen schwarzen VW Passat auf dem Parkplatz an der Flambacher Mühle an der B 241. Im eben genannten Zeitraum entwendeten bislang unbekannte Täter den Fahrradträger, welcher auf der Anhängerkupplung des Fahrzeugs montiert war. Der eingetretene Schaden wird auf ca. 250 Euro beziffert.

Sachbeschädigung an Pkw

Clausthal-Zellerfeld. In der Nacht vom Samstag, den 06.07.2019, auf den Sonntag, den 07.04.2019, wurde im Bereich des Parkplatzes vor der Mensa, ein dort geparkter blauer Pkw Mazda beschädigt. Der/ die bislang unbekannten Täter zerkratzte(n) hierbei, in der Zeit zwischen 23:00 bis 04:30 Uhr, die rechte Fahrzeugseite des ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Schaden wird auf eine Höhe von ca. 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die diesbezüglich sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder den o.g. Tatausführungen geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Oberharz (05323-941100) zu melden.

i.A. Blumenthal, PK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell