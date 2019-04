Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 09.04.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Kinderkarre

In der Zeit vom 07.04.2019, 08.00 Uhr, bis 08.04.2019, 13.05 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter in Seesen in der Baderstraße eine in einem dortigen Hausflur abgestellte Zwillingskinderkarre einer 32-jährigen Frau aus Seesen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. (bür)

Sachbeschädigung an Kleinbus

In der Zeit vom 07.04.2019, 16.00 Uhr, bis 08.04.2019, 13.30 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter die rechte Hecktür eines geparkten Kleinbusses einer Firma aus Bingen, den ein 68-jähriger Mann aus Seesen in Seesen in der Posener Straße abgestellt hatte durch einen Tritt an die rechte Hecktür. Die Tür dellte dadurch ein. Es entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. (bür)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell