POL-HSK: Trecker gesucht

Bestwig (ots) - Am Donnerstagabend, um 23.00 Uhr, kam es auf der L 776 zwischen Bestwig und Heringhausen zu einem Unfall. Ein Trecker war mit Anhänger in Richtung Bestwig unterwegs. In einer Kurve kam es zum Kontakt zwischen dem Anhänger des Treckers und dem Außenspiegel des Wagens eines 22-jährigen Mannes aus Bestwig. Wer kann Hinweise zu dem Trecker geben? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

