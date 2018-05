Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede:

Zwischen dem 15. April und dem 02. Mai wurde in der Waldstraße in ein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter drangen über eine Balkontür in das Haus ein. Hier durchsuchten sie das leerstehende Haus. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit unklar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Brilon:

Zwischen Freitag und Mittwoch wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses In der Klanke eingebrochen. Die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung, sowie Büroräume. Es wurden unter anderem Tresore aufgeflext. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Arnsberg:

In Oeventrop in der Straße Am Bahnhof konnten Täter zwischen dem 25. April und dem 02. Mai in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einbrechen. Hierzu hebelten sie eine Terrassentür auf. Es wurden diverse Gegenstände entwendet.

Auf den Kämpen wurde das Gelände eines Vereinsheimes verwüstet. Außerdem wurde versucht in das Vereinsheim einzubrechen. Neben Sitzbänken wurde die Eingangstür beschädigt. Es entstand Sachschaden. Der Tatzeitraum liegt am Sonntag zwischen 15.00 und 16.00 Uhr. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell