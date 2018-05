POL-HSK: Ermittlungserfolg

Arnsberg (ots) - Am 20. April brannte in Arnsberg in der Hövels Gasse ein Lkw. (Wir berichteten. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3922763) Mittlerweile stehen zwei Jugendliche im Fokus der Ermittlungen. Die Ermittlungen laufen derzeit gegen zwei Jungs (12 und 14) aus dem Raum Arnsberg. Die Polizei geht nicht von einer Brandserie aus. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die Ermittlungen dauern an.

